La CNE confirma que Eléctrica de Cádiz no puede cortar el suministro a sus clientes sin avisarlos fehacientemente
FACUA Cádiz espera que la empresa rectifique y que su Presidente se disculpe por las acusaciones vertidas contra ella.
FACUA.org
Cádiz-17/06/2011
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El pasado mes de septiembre, FACUA Cádiz denunció que Eléctrica de Cádiz había decidido cortar el suministro a usuarios que no se encontraban al corriente del pago de sus recibos sin, previamente, notificárselo fehacientemente (mediante el enví