FACUA y Másmovil firman un convenio de colaboración
Realizarán actividades conjuntas que redunden en beneficio de los consumidores y fomentarán mecanismos de solución amistosa ante posibles reclamaciones.
FACUA.org
España-16/06/2011
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