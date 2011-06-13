Las tres grandes compañías de móvil vuelven a igualar tarifas para no competir
Movistar, Orange y Vodafone lanzan tarifas de 6 céntimos más IVA mientras la auténtica guerra de tarifas la están emprendiendo varias pequeñas compañías, que bajan hasta menos de la mitad.
FACUA.org
España-13/06/2011
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FACUA-Consumidores en Acción critica que las tres grandes compañías de móvil hayan vuelto a igualar tarifas para no competir, lanzando planes con llamadas a 6 céntimos más IVA (7,08) por minuto más 15 céntimos (17,7 con IVA) por el estableci