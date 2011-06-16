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FACUA denuncia a The Phone House por penalizar con 50 euros a los usuarios que cancelan solicitudes de portabilidad

Se trata de una práctica abusiva contraria a la legislación en materia de comercio y defensa de los consumidores.

FACUA.org
España-16/06/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la cadena de establecimientos de telecomunicaciones The Phone House por penalizar a los usuarios que cancelan solicitudes de portabilidad de sus números de teléfono.

La empresa establece en sus condiciones que «la solic

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