FACUA informa
Boletín semanal número 149
04/09/2011
FACUA considera un insulto a la democracia la aprobación de la reforma constitucional
FACUA Cádiz valora positivamente las actuaciones del Ayuntamiento de Algeciras para posibilitar las pruebas de los exámenes prácticos de carnés de conducir
FACUA Catalunya apoya las movilizaciones contra el cierre del Hospital Dos de Maig
FACUA recomienda a los afectados por la huelga de Air Europa que reclamen indemnizaciones
FACUA critica la pasividad del Gobierno ante el alarmante incremento de las reclamaciones en el sector bancario
FACUA Andalucía acude a la entrega de subvenciones para fomentar el consumo responsable de bolsas de plástico
FACUA Andalucía llama a los consumidores a movilizarse contra la reforma constitucional
FACUA considera bochornoso que el Gobierno tenga que ser amonestado para regular la transparencia bancaria
FACUA Córdoba recuerda que existe libertad para elegir el establecimiento en el que adquirir los libros de texto, el material escolar y los uniformes
FACUA apoya las movilizaciones contra la reforma constitucional
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