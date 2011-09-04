FACUA informa

Boletín semanal número 149
04/09/2011

FACUA considera un insulto a la democracia la aprobación de la reforma constitucional

FACUA Cádiz valora positivamente las actuaciones del Ayuntamiento de Algeciras para posibilitar las pruebas de los exámenes prácticos de carnés de conducir

FACUA Catalunya apoya las movilizaciones contra el cierre del Hospital Dos de Maig

FACUA recomienda a los afectados por la huelga de Air Europa que reclamen indemnizaciones

FACUA critica la pasividad del Gobierno ante el alarmante incremento de las reclamaciones en el sector bancario

FACUA Andalucía acude a la entrega de subvenciones para fomentar el consumo responsable de bolsas de plástico

FACUA Andalucía llama a los consumidores a movilizarse contra la reforma constitucional

FACUA considera bochornoso que el Gobierno tenga que ser amonestado para regular la transparencia bancaria

FACUA Córdoba recuerda que existe libertad para elegir el establecimiento en el que adquirir los libros de texto, el material escolar y los uniformes

FACUA apoya las movilizaciones contra la reforma constitucional

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