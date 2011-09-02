FACUA considera un insulto a la democracia la aprobación de la reforma constitucional
La Asociación lamenta que finalmente se haya reformado la Constitución sin referéndum, ignorando la opinión de los ciudadanos.
FACUA.org
España-02/09/2011
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