FACUA apoya las movilizaciones contra la reforma constitucional
La asociación llama a los ciudadanos a acudir a dichas concentraciones para rechazar una medida que favorece todavía más los intereses de los poderes financieros.
FACUA.org
España-29/08/2011
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FACUA-Consumidores en Acción muestra su apoyo a las movilizaciones convocadas tanto por la plataforma Democracia Real YA como por los sindicatos mayoritarios, contra la reforma constitucional para fijar un techo del gasto público.
El pasado 24 de agosto