FACUA Andalucía acude a la entrega de subvenciones para fomentar el consumo responsable de bolsas de plástico
El consejero de Medio Ambiente ha sido el encargado de realizar la entrega a las distintas asociaciones de consumidores andaluzas.
FACUA.org
Andalucía-31/08/2011
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La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz Legido, ha acudido a la entrega de subvenciones para el desarrollo de campañas de comunicación orientadas al uso responsable de las bolsas de plástico, que ha tenido lugar en la sede de la Consejería d