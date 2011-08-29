FACUA Córdoba recuerda que existe libertad para elegir el establecimiento en el que adquirir los libros de texto, el material escolar y los uniformes
La asociación ofrece algunas recomendaciones destinadas a paliar el sobre esfuerzo económico en la vuelta al cole.
FACUA.org
Córdoba-29/08/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Para reducir el gasto, FACUA Córdoba recomienda realizar una lista de las cosas necesarias que hay que comprar para no generar gastos innecesarios, comparar los precios en diversos comercios y comprar en aquellos donde se apliquen los máximos descuentos. También advierte q