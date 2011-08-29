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FACUA Córdoba recuerda que existe libertad para elegir el establecimiento en el que adquirir los libros de texto, el material escolar y los uniformes

La asociación ofrece algunas recomendaciones destinadas a paliar el sobre esfuerzo económico en la vuelta al cole.

FACUA.org
Córdoba-29/08/2011
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Para reducir el gasto, FACUA Córdoba recomienda realizar una lista de las cosas necesarias que hay que comprar para no generar gastos innecesarios, comparar los precios en diversos comercios y comprar en aquellos donde se apliquen los máximos descuentos. También advierte q

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