FACUA considera bochornoso que el Gobierno tenga que ser amonestado para regular la transparencia bancaria
La asociación crítica que el proyecto de Orden del Ministerio de Economía no contribuya a regular en mejor y mayor medida los servicios de atención al cliente.
FACUA.org
España-31/08/2011
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