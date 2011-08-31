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FACUA considera bochornoso que el Gobierno tenga que ser amonestado para regular la transparencia bancaria

La asociación crítica que el proyecto de Orden del Ministerio de Economía no contribuya a regular en mejor y mayor medida los servicios de atención al cliente.

FACUA.org
España-31/08/2011
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FACUA-Consumidores en Acción considera bochornosa la forma en la que el Gobierno ha tenido que regular la transparencia y protección al consumidor de servicios financieros, tras ser amonestado por la Unión Europea. El informe elaborado por la UE muestra a España como e

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