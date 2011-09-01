FACUA recomienda a los afectados por la huelga de Air Europa que reclamen indemnizaciones
Si la compañía cancela el contrato en lugar de modificar la fecha del vuelo,los usuarios no deben conformarse con la simple devolución del importe del billete.
FACUA.org
España-01/09/2011
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los usuarios de Air Europa afectados por la huelga de pilotos que reclamen indemnizaciones por daños y perjuicios, por lo que no deben conformarse con la simple devolución del importe del billete si cancelan el contrato en lugar de modi