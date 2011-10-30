FACUA informa
Boletín semanal número 157
30/10/2011
Prohíben la comercialización de cuarenta y cinco máscaras, pelucas y disfraces inseguros
FACUA Andalucía realiza en Málaga dos talleres formativos sobre actividad física y salud
FACUA edita una guía sobre préstamos hipotecarios
FACUA firma un convenio de colaboración con la federación de consumidores de El Salvador Fedes
FACUA Andalucía desarrolla en Almería un taller formativo para promover la actividad física y salud
FACUA Andalucía desarrolla un programa para fomentar la actividad física en la vida cotidiana
FACUA considera las declaraciones de Ana Mato un intento de desprestigiar la educación pública
FACUA Málaga rechaza las subidas generalizadas de los impuestos, tasas y precios públicos
El INC traslada a EEUU la denuncia de FACUA contra un aparato anti mosquitos por ultrasonido
Andalucía contesta a FACUA que no puede recurrir la multa de 15.000 euros por el fraude millonario de las Power Balance
FACUA Comunidad Valenciana critica la subida de la tasa Tamer y su falta de proporcionalidad
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