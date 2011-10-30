FACUA informa

Boletín semanal número 157
30/10/2011

Prohíben la comercialización de cuarenta y cinco máscaras, pelucas y disfraces inseguros

FACUA Andalucía realiza en Málaga dos talleres formativos sobre actividad física y salud

FACUA edita una guía sobre préstamos hipotecarios

FACUA firma un convenio de colaboración con la federación de consumidores de El Salvador Fedes

FACUA Andalucía desarrolla en Almería un taller formativo para promover la actividad física y salud

FACUA Andalucía desarrolla un programa para fomentar la actividad física en la vida cotidiana

FACUA considera las declaraciones de Ana Mato un intento de desprestigiar la educación pública

FACUA Málaga rechaza las subidas generalizadas de los impuestos, tasas y precios públicos

El INC traslada a EEUU la denuncia de FACUA contra un aparato anti mosquitos por ultrasonido

Andalucía contesta a FACUA que no puede recurrir la multa de 15.000 euros por el fraude millonario de las Power Balance

FACUA Comunidad Valenciana critica la subida de la tasa Tamer y su falta de proporcionalidad

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos