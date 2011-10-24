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FACUA Comunidad Valenciana critica la subida de la tasa Tamer y su falta de proporcionalidad

La asociación rechaza la subida del 152% decretada por el Emtre y cuestiona los criterios de su aplicación, no basados en la cantidad de basura generada o en los habitantes del hogar.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-24/10/2011
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FACUA Comunidad Valenciana rechaza firmemente la subida en un 152% de la tasa Tamer para el tratamiento y eliminación de residuos urbanos decretada por los responsables de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de los Residuos (Emtre), en vigor desde este mes de octubre.

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