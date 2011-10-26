FACUA Andalucía desarrolla un programa para fomentar la actividad física en la vida cotidiana
Subvencionado por la Consejería de Salud insiste en la necesidad de reforzar la educación para la salud y de crear hábitos saludables integrados en el día a día.
FACUA.org
Andalucía-26/10/2011
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FACUA Andalucía desarrolla un programa de actividades informativas y formativas para concienciar a la población de la importancia de practicar actividad física de una manera moderada, así como de crear hábitos saludables integrados en la vida ordinaria.
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