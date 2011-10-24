Andalucía contesta a FACUA que no puede recurrir la multa de 15.000 euros por el fraude millonario de las Power Balance
La Consejería de Salud sigue ocultando por qué aplicó una sanción tan ridícula a la empresa malagueña y por qué ha permitido que las pulseras sigan en el mercado.
FACUA.org
Andalucía-24/10/2011
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La Junta de Andalucía ha tardado diez meses en contestar al intento de FACUA-Consumidores en Acción por recurrir la multa de sólo 15.000 euros impuesta a Power Balance por el fraude millonario de las pulseras seudomilagrosas.
En su respuesta, la Delegación Prov