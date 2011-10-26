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FACUA Andalucía desarrolla en Almería un taller formativo para promover la actividad física y salud

En el marco de la campaña para fomentar el ejercicio en la vida ordinaria con gestos integrados en el día a día de los consumidores.

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Andalucía-26/10/2011
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FACUA Andalucía desarrolla el 28 de octubre en Almería una charla sobre actividad física y salud. La jornada didáctica tiene lugar a las 10.00 horas en la Asociación Almería Acoge de la capital, ubicado en la calle Padre Luque número 11, 2ª pl

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