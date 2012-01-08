FACUA informa
Boletín semanal número 167
08/01/2012
FACUA critica la falta de medidas contundentes y eficaces por parte de las comunidades autónomas para acabar con los fraudes en rebajas
FACUA denuncia a Rastreator.com ante Protección de Datos
Ante el expediente sancionador de Competencia al oligopolio móvil, FACUA pide una respuesta a la altura de la gravedad de las irregularidades
FACUA pide a las mujeres con implantes mamarios que verifiquen el fabricante por si es el que usó un gel con alto riesgo de rotura
El ministro de Cultura compara la lógica jurídica contra las descargas digitales a la del tráfico y consumo de drogas
El Gobierno suprime la Secretaría General y la Dirección General de Consumo del Ministerio de Ana Mato
FACUA analiza las subidas que se han dado en 2011 en tarifas reguladas por las administraciones públicas
En 2011, las subvenciones a las asociaciones de consumidores se distribuyeron de nuevo sin evaluación ni control sobre su representatividad
FACUA hace balance del gran éxito de la Ley del tabaco en su primer año
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