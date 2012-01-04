FACUA pide a las mujeres con implantes mamarios que verifiquen el fabricante por si es el que usó un gel con alto riesgo de rotura
La asociación advierte que las clínicas que las operaron deben asumir los costes de su retirada y la colocación de nuevas prótesis.
FACUA.org
España-04/01/2012
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FACUA-Consumidores en Acción recomienda a todas las mujeres con implantes mamarios que comprueben el nombre del fabricante por si se trata de la firma francesa Poly Implant Prothèse (PIP), que llegó a ser la tercera del mundo en ventas y utilizó un gel que no cumpl&iac