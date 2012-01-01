FACUA hace balance del gran éxito de la Ley del tabaco en su primer año
La campaña de la asociación para que los usuarios denuncien a empresas y organismos que la vulneran ha contribuido a un mayor nivel de cumplimimento que la anterior y más inspecciones por parte de las comunidades autónomas.
FACUA.org
España-01/01/2012
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FACUA-Consumidores en Acción hace balance del gran éxito de la Ley del tabaco en su primer año de vigencia. La norma ha sido asumida por la inmensa mayoría de fumadores y responsables de establecimientos y su incumplimiento es, hoy por hoy, anecdótico.
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