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FACUA denuncia a Rastreator.com ante Protección de Datos

Envía un correo a sus clientes advirtiéndoles que si no se niegan, utilizará sus datos para enviarles publicidad de otros productos y servicios.

FACUA.org
España-05/01/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al comparador de seguros Rastreator.com ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

La empresa está enviando un correo electrónico a sus clientes advirtiéndoles que si no se niegan, utilizará sus datos para enviarles publicidad de otr

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