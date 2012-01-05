FACUA denuncia a Rastreator.com ante Protección de Datos
Envía un correo a sus clientes advirtiéndoles que si no se niegan, utilizará sus datos para enviarles publicidad de otros productos y servicios.
FACUA.org
España-05/01/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al comparador de seguros Rastreator.com ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
La empresa está enviando un correo electrónico a sus clientes advirtiéndoles que si no se niegan, utilizará sus datos para enviarles publicidad de otr