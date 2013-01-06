FACUA informa
Boletín semanal número 219
06/01/2013
FACUA llama a reflexionar sobre la seguridad en las cabalgatas ante la muerte de un niño en Málaga
El colegio granadino denunciado por FACUA por cobrar para optar a un empleo dice que devolverá el dinero
FACUA Andalucía compara las tarifas de los autobuses urbanos de diez ciudades andaluzas en 2012
FACUA llama a la objeción contra el inconstitucional 'euro por receta'
FACUA Andalucía lanza un dossier sobre envejecimiento activo con su revista Consumerismo
FACUA Cádiz se opone a la liberalización de horarios comerciales de San Fernando en Semana Santa
FACUA Cádiz vuelve a reclamar la supresión del peaje de la autopista AP-4
El Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía rechaza la ley de tasas judiciales
FACUA alerta del descontrol que provocará la desregulación de las rebajas
Suspenden una macrofiesta en Madrid argumentando que han detectado numerosas entradas falsas
Industria echa el freno al modelo de tarifas eléctricas de cuya inconstitucionalidad advirtió FACUA
El 15% de los adolescentes encuestados por FACUA se ha sentido alguna vez acosado en las redes sociales
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio