FACUA llama a la objeción contra el inconstitucional 'euro por receta'
Ante las numerosas quejas de usuarios que se han encontrado sin formularios en las farmacias, la asociación los facilita para su descarga.
FACUA.org
España-03/01/2013
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