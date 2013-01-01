Nuestras accionesOrganizada por Goa Electronic Parties, iba a celebrarse este 1 de enero

Suspenden una macrofiesta en Madrid argumentando que han detectado numerosas entradas falsas

La discoteca donde iba a tener lugar, Fabrik, dice que ha tomado la decisión "ante la imposibilidad" de verificar las entradas. Se devolverá el dinero a partir del día 3.

FACUA.org
Madrid-01/01/2013
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FACUA-Consumidores en Acción informa que la macrofiesta My Pleasure II, que iba a celebrar este martes la promotora Goa Electronic Parties en la localidad madrileña de Humanes ha sido suspendida por la discoteca donde iba a celebrarse, Fabrik, con el argumento de «habe

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