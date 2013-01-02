El Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía rechaza la ley de tasas judiciales
Considera que la aplicación de la norma incide de manera negativa en el derecho de defensa de todas las personas y limita el acceso a la justicia a amplios colectivos sociales.
FACUA.org
Andalucía-02/01/2013
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El pleno del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA) aprobó el 21 de diciembre una Resolución contra la Ley de Tasas Judiciales y el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita.
A través de este documento, el máximo órgano