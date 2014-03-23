FACUA informa
Boletín semanal número 282
23/03/2014
FACUA Granada celebra su Asamblea Anual de socios
FACUA consigue que Orange devuelva a un socio la cuantía que le cobró ilegalmente por liberar dos móviles
FACUA Málaga llama a la gran movilización del domingo 23 de marzo contra el tarifazo del agua en Málaga
Tras la denuncia de FACUA, Puebla de la Calzada compensa a los afectados por servicio deficiente de agua
FACUA Andalucía pide paralizar las tarifas de agua de Málaga, que penalizan a usuarios que ahorran
Endesa devuelve 1.000 euros a un socio de FACUA tras multarle ilegalmente un año y medio por no tener ICP
FACUA Madrid exige que se garanticen los derechos de los usuarios en la huelga de Alsa Continental
FACUA Málaga recibe la medalla del Ateneo de la ciudad
FACUA lanza 15 reivindicaciones a los partidos políticos de cara a las elecciones europeas
FACUA Cádiz se suma a la concentración del 19 de marzo en reivindicación de la supresión del peaje de AP4
FACUA Jaén entrega los premios de la segunda edición de su concurso provincial de fotografía
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