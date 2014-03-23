FACUA informa

Boletín semanal número 282
23/03/2014

FACUA Granada celebra su Asamblea Anual de socios

FACUA consigue que Orange devuelva a un socio la cuantía que le cobró ilegalmente por liberar dos móviles

FACUA Málaga llama a la gran movilización del domingo 23 de marzo contra el tarifazo del agua en Málaga

Tras la denuncia de FACUA, Puebla de la Calzada compensa a los afectados por servicio deficiente de agua

FACUA Andalucía pide paralizar las tarifas de agua de Málaga, que penalizan a usuarios que ahorran

Endesa devuelve 1.000 euros a un socio de FACUA tras multarle ilegalmente un año y medio por no tener ICP

FACUA Madrid exige que se garanticen los derechos de los usuarios en la huelga de Alsa Continental

FACUA Málaga recibe la medalla del Ateneo de la ciudad

FACUA lanza 15 reivindicaciones a los partidos políticos de cara a las elecciones europeas

FACUA Cádiz se suma a la concentración del 19 de marzo en reivindicación de la supresión del peaje de AP4

FACUA Jaén entrega los premios de la segunda edición de su concurso provincial de fotografía

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos