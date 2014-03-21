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FACUA Málaga llama a la gran movilización del domingo 23 de marzo contra el tarifazo del agua en Málaga

Convocada por la plataforma Iniciativa Ciudadana contra el Tarifazo del Agua, tendrá lugar a las 12.00 horas en la Plaza de la Constitución de la capital malagueña.

FACUA.org
Málaga-21/03/2014
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La Iniciativa Ciudadana Contra el Tarifazo del Agua, a la cual pertenece y actúa como portavoz FACUA Málaga, ha convocado una gran Manifestación el domingo 23 de marzo a las 12.00 h en la Plaza de la Constitución.

El acto es una ocasión para que los malag

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