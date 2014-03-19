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FACUA Madrid exige que se garanticen los derechos de los usuarios en la huelga de Alsa Continental

La asociación reclama al Consorcio Regional de Transportes una rápida solución al paro laboral para causar el menor perjuicio posible a los ciudadanos.

FACUA.org
Madrid-19/03/2014
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FACUA Madrid exige que se garanticen los derechos de los usuarios afectados por la huelga convocada por los trabajadores de la empresa de transporte Alsa Continental. Asimismo, reivindica que se publiciten los servicios mínimos establecidos durante este paro laboral, que ya lleva quince d&

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