Nuestras accionesEl Ayuntamiento ha utilizado la nueva tarificación por habitante para aplicar una brutal subida en el agua

FACUA Andalucía pide paralizar las tarifas de agua de Málaga, que penalizan a usuarios que ahorran

La federación espera que Francisco de la Torre se retracte de las mentiras e insultos que viene lanzando contra su asociación en Málaga por oponerse al tarifazo.

FACUA.org
Málaga-20/03/2014
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FACUA Andalucía pide al alcalde de Málaga que rectifique sus disparatadas tarifas de agua, que penalizan a usuarios que ahorran. La federación espera que Francisco de la Torre se retracte de las mentiras e insultos que viene lanzando contra su asociació

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