FACUA Andalucía pide paralizar las tarifas de agua de Málaga, que penalizan a usuarios que ahorran
La federación espera que Francisco de la Torre se retracte de las mentiras e insultos que viene lanzando contra su asociación en Málaga por oponerse al tarifazo.
FACUA.org
Málaga-20/03/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Andalucía pide al alcalde de Málaga que rectifique sus disparatadas tarifas de agua, que penalizan a usuarios que ahorran. La federación espera que Francisco de la Torre se retracte de las mentiras e insultos que viene lanzando contra su asociació