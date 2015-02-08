FACUA informa
Boletín semanal número 328
08/02/2015
Vueling reembolsa los billetes de avión a dos socios de FACUA Málaga que no los usaron por un accidente
FACUA denuncia a la Comunidad de Madrid ante la AEPD por enviar publicidad de bancos a sus funcionarios
FACUA pide investigar qué empresas se lucran ilegalmente con las líneas 902 y denuncia a 16 proveedores
FACUA Granada denuncia el cierre sin previo aviso del gimnasio My Gym de La Zubia
FACUA logra que Vueling compense con 400 euros a una socia que sufrió un retraso de más de tres horas
El Supremo ampara el derecho de FACUA a denunciar públicamente los "fraudes millonarios" de Ryanair
FACUA Cádiz alerta de nuevas denuncias de fraude en las revisiones de gas butano en la ciudad
Un informe oficial confirma que se cedieron irregularmente datos de pacientes desde el hospital de Cuenca
FACUA Andalucía desarrolla una campaña sobre alimentación saludable y sostenible
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