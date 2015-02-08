FACUA informa

Boletín semanal número 328
08/02/2015

Vueling reembolsa los billetes de avión a dos socios de FACUA Málaga que no los usaron por un accidente

FACUA denuncia a la Comunidad de Madrid ante la AEPD por enviar publicidad de bancos a sus funcionarios

FACUA pide investigar qué empresas se lucran ilegalmente con las líneas 902 y denuncia a 16 proveedores

FACUA Granada denuncia el cierre sin previo aviso del gimnasio My Gym de La Zubia

FACUA logra que Vueling compense con 400 euros a una socia que sufrió un retraso de más de tres horas

El Supremo ampara el derecho de FACUA a denunciar públicamente los "fraudes millonarios" de Ryanair

FACUA Cádiz alerta de nuevas denuncias de fraude en las revisiones de gas butano en la ciudad

Un informe oficial confirma que se cedieron irregularmente datos de pacientes desde el hospital de Cuenca

FACUA Andalucía desarrolla una campaña sobre alimentación saludable y sostenible

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