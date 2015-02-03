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El Supremo ampara el derecho de FACUA a denunciar públicamente los "fraudes millonarios" de Ryanair

La Sala Primera del alto tribunal rechaza el recurso de la aerolínea. La asociación no vulneró su honor.

FACUA.org
España-03/02/2015
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La Sala Primera del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de Ryanair que pedía que se condenase a FACUA-Consumidores en Acción por denunciar públicamente sus «fraudes millonarios», afirmar que «toma el pelo a sus pasajeros» y «se burla» de ellos,

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