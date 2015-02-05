FACUA pide investigar qué empresas se lucran ilegalmente con las líneas 902 y denuncia a 16 proveedores
La legislación prohíbe que estos teléfonos de información y atención al cliente representen retribución para el que recibe la llamada.
FACUA.org
España-05/02/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a las autoridades de consumo y telecomunicaciones que abran una investigación para conocer qué empresas se lucran ilegalmente utilizando teléfonos de atención al cliente con prefijo 902 para ingresar un porcentaje del i