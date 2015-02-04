FACUA logra que Vueling compense con 400 euros a una socia que sufrió un retraso de más de tres horas
Alba Sánchez, de A Coruña, tuvo que esperar para viajar con la citada compañía de Belgrado a Barcelona sin que nadie de la empresa le explicase qué estaba pasando o cuáles eran sus derechos.
FACUA.org
Galicia-04/02/2015
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"Vueling no nos informó en ningún momento de cuáles eran nuestros derechos"
Vueling ha compensado con 400 euros a Alba Sánchez, socia de FACUA-Consumidores en Acción de A Coruña, por el retraso injustificado de más de tres horas de un vuelo desde Belgrado a Barcelona, gracias a la intervención de la asociación.
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