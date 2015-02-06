Nuestras accionesVulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos

FACUA denuncia a la Comunidad de Madrid ante la AEPD por enviar publicidad de bancos a sus funcionarios

Ha incluido folletos del Santander y La Caixa en los sobres con la comunicación de su última nómina y en breve podría hacer lo mismo con ofertas de otras cinco entidades.

FACUA.org
España-06/02/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la Comunidad de Madrid ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por enviar publicidad de bancos a sus funcionarios ofreciéndoles condiciones especiales por ser trabajadores de la administración regional.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos