FACUA denuncia a la Comunidad de Madrid ante la AEPD por enviar publicidad de bancos a sus funcionarios
Ha incluido folletos del Santander y La Caixa en los sobres con la comunicación de su última nómina y en breve podría hacer lo mismo con ofertas de otras cinco entidades.
FACUA.org
España-06/02/2015
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