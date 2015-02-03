FACUA Cádiz alerta de nuevas denuncias de fraude en las revisiones de gas butano en la ciudad
La asociación recomienda no permitir el acceso a los domicilios a los empleados de estas empresas con las que no se ha acordado previamente una visita, y requerir, si es necesario, la presencia de la Policía.
FACUA.org
Cádiz-03/02/2015
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FACUA Cádiz alerta de nuevas denuncias de fraude en las revisiones de gas butano en distintas barriadas de la ciudad.
Desde finales de enero, la asociación está recibiendo un importante número de consultas de usuarios que aseguran haber sufrido fraudes y abusos