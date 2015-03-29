FACUA informa

Boletín semanal número 335
29/03/2015

FACUA Sevilla celebra su 35ª Asamblea General de Socios

FACUA Cádiz se reúne con los afectados por el cierre de la clínica Oraldent de Rota

Susana Díaz desprecia a los consumidores y deja a FACUA fuera de las reuniones con los agentes sociales

La AEPD apercibe al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra por publicar datos protegidos de 6.700 usuarios

FACUA Comunidad Valenciana celebra su Asamblea General

Amnistía, FACUA y Unicef son las tres ONG con más influencia en las redes sociales en España, según Klout

El Ayuntamiento de Sevilla vuelve a plantear una modificación irregular de la zona azul

FACUA Córdoba celebra su Asamblea General de Socios

Uno-e intentó cobrar 6.800 euros a un usuario de Córdoba por un préstamo que nunca existió

FACUA Cádiz convoca a un acto informativo a los clientes de la clínica Oraldent de Rota

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