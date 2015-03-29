FACUA informa
Boletín semanal número 335
29/03/2015
FACUA Sevilla celebra su 35ª Asamblea General de Socios
FACUA Cádiz se reúne con los afectados por el cierre de la clínica Oraldent de Rota
Susana Díaz desprecia a los consumidores y deja a FACUA fuera de las reuniones con los agentes sociales
La AEPD apercibe al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra por publicar datos protegidos de 6.700 usuarios
FACUA Comunidad Valenciana celebra su Asamblea General
Amnistía, FACUA y Unicef son las tres ONG con más influencia en las redes sociales en España, según Klout
El Ayuntamiento de Sevilla vuelve a plantear una modificación irregular de la zona azul
FACUA Córdoba celebra su Asamblea General de Socios
Uno-e intentó cobrar 6.800 euros a un usuario de Córdoba por un préstamo que nunca existió
FACUA Cádiz convoca a un acto informativo a los clientes de la clínica Oraldent de Rota
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