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FACUA Cádiz se reúne con los afectados por el cierre de la clínica Oraldent de Rota

La Asociación les aconseja que reclamen a la empresa que cumpla con sus compromisos.

FACUA.org
Cádiz-27/03/2015
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FACUA Cádiz mantuvo el pasado jueves 26 de marzo una reunión con los afectados por el cierre de la clínica Oraldent de Rota, quienes transmitieron a los representantes de esta organización los problemas que padecen tras la venta de este establecimiento sin que, hasta l

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