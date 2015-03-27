FACUA Cádiz se reúne con los afectados por el cierre de la clínica Oraldent de Rota
La Asociación les aconseja que reclamen a la empresa que cumpla con sus compromisos.
FACUA.org
Cádiz-27/03/2015
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FACUA Cádiz mantuvo el pasado jueves 26 de marzo una reunión con los afectados por el cierre de la clínica Oraldent de Rota, quienes transmitieron a los representantes de esta organización los problemas que padecen tras la venta de este establecimiento sin que, hasta l