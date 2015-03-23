FACUA Cádiz convoca a un acto informativo a los clientes de la clínica Oraldent de Rota
La Asociación recuerda que la empresa, que desde hace semanas se ha desentendido de los tratamientos ya concertados, tiene la obligación de responder ante los usuarios que hayan pagado por adelantado sus servicios, ofreciéndolos o devolviendo su importe.
FACUA.org
Cádiz-23/03/2015
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FACUA Cádiz va a celebrar un acto informativo dirigido a los clientes de Oraldent de Rota que, desde hace varias semanas, reclaman la realización de los tratamientos contratados con dicha clínica dental. Esta clínica no responde a los usuarios que tienen suscritos serv