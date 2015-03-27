Susana Díaz desprecia a los consumidores y deja a FACUA fuera de las reuniones con los agentes sociales
"Ningunear a la organización ciudadana con más afiliados tras los sindicatos no es la mejor forma de cumplir su compromiso electoral de abrir el diálogo social a la ciudadanía", denuncia la presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz.
FACUA.org
Andalucía-27/03/2015
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FACUA Andalucía considera un desprecio a los consumidores que la presidenta de la Junta en funciones y candidata socialista, Susana Díaz, la haya dejado fuera de sus primeras reuniones con los agentes sociales y económicos.
«Ningunear a la organiza