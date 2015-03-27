FACUA Sevilla celebra su 35ª Asamblea General de Socios
En ella se ha aprobado el balance de actividades y económico de 2014 y la propuesta de actividades y presupuesto para 2015.
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Sevilla-27/03/2015
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Momento de la 35ª Asamblea General de Socios de FACUA Sevilla.
FACUA Sevilla celebró el pasado jueves 26 de marzo su 35ª Asamblea General de Socios en el Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes situado en la calle Fray Isidoro de Sevilla, 1. En ella, los asociados han aprobado el balance de actividades y económico de 2014, as&i