Uno-e intentó cobrar 6.800 euros a un usuario de Córdoba por un préstamo que nunca existió
FACUA Cordoba ha denunciado a la entidad, del grupo BBVA, por ceder los datos del afectado a una gestora de ficheros de morosos.
FACUA.org
Córdoba-24/03/2015
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FACUA Córdoba también ha denunciado a Uno-e ante la AEPD por incluir los datos de Andrés en un fichero de morosos.
Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, la entidad de crédito Uno-e ha anulado 6.799 euros que pretendía cobrar a un usuario por un préstamo que nunca existió. FACUA ha denunciado al banco, del grupo BBVA, por ceder los datos del afectado a u