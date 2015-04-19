FACUA informa
Boletín semanal número 338
19/04/2015
La Red Andalucía No al TTIP convoca a la ciudadanía en Sevilla para protestar contra el tratado
FACUA denuncia la subida de Movistar Fusión ante las autoridades de Consumo y Telecos #fraudeMovistar
FACUA inicia acciones contra la subida fraudulenta de las tarifas de Movistar Fusión #fraudeMovistar
FACUA critica la inacción gubernamental ante fraudes masivos como la #estafaSMS desarticulada por la GC
FACUA Córdoba presenta alegaciones al proyecto de ordenanza del Taxi
FACUA Cádiz asesora a los consumidores sobre la forma de reducir las comisiones bancarias
FACUA llama a participar en las acciones del 18 de abril contra el TTIP #18AnoalTTIP
#YoDevuelvo: una iniciativa de protesta llama a devolver el recibo de la luz de mayo y retrasar su pago
FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento que anule la ampliación de la zona azul prevista para el 15 de julio
Estas son las 10 ONG españolas con más seguidores en Facebook
Multa a Movistar por acosar a través de una gestora de cobros a una socia de FACUA por una deuda falsa
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