FACUA llama a participar en las acciones del 18 de abril contra el TTIP #18AnoalTTIP
La asociación rechaza el tratado de libre comercio que EE UU y la UE negocian en secreto y cuya finalidad es profundizar en la desregulación y privatización de los servicios públicos más básicos, además de priorizar los intereses de las grandes corporaciones sobre las personas.
FACUA.org
Espa�ña-14/04/2015
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