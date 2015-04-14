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FACUA llama a participar en las acciones del 18 de abril contra el TTIP #18AnoalTTIP

La asociación rechaza el tratado de libre comercio que EE UU y la UE negocian en secreto y cuya finalidad es profundizar en la desregulación y privatización de los servicios públicos más básicos, además de priorizar los intereses de las grandes corporaciones sobre las personas.

FACUA.org
España-14/04/2015
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FACUA-Consumidores en Acción llama a la ciudadanía para que se una a los diferentes actos de oposición al Tratado Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) del

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