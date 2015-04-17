Nuestras accionesPretende aplicar un incremento de 5 euros mensuales a partir del 5 de mayo

FACUA denuncia la subida de Movistar Fusión ante las autoridades de Consumo y Telecos #fraudeMovistar

La asociación estudia llevar a Telefónica a los tribunales. La compañía lleva asegurando desde el lanzamiento de estos servicios que sus tarifas serían "precios finales y para siempre".

FACUA.org
España-17/04/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado este viernes a Telefónica ante las autoridades de Consumo y Telecomunicaciones por la subida fraudulenta de 5 euros mensuales que pretende aplicar a las tarifas de sus paquetes Movistar Fusión el próximo 5 de mayo.

La

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