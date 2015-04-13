FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento que anule la ampliación de la zona azul prevista para el 15 de julio
Considera que la medida se ha tomado sin ajustarse al procedimiento exigido por la Ley de Haciendas Locales, sin la participación de los usuarios y por razones meramente recaudatorias.
FACUA.org
Córdoba-13/04/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Córdoba ha solicitado al Ayuntamiento de la capital que anule la ampliación de la zona azul prevista para el 15 de julio. La asociación considera que el gobierno local está incumpliendo el proceso legalmente establecido para adoptar este tipo de decisiones.<