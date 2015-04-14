#YoDevuelvo: una iniciativa de protesta llama a devolver el recibo de la luz de mayo y retrasar su pago
Invita a los usuarios a abonar la factura más tarde, antes de que el retraso derive en un corte de suministro.
FACUA.org
España-14/04/2015
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La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha puesto en marcha la campaña #YoDevuelvo, por la que anima a devolver el recibo de la luz del mes de mayo y retrasar su pago.
«No se trata de dejar de pagar, solamente de que, acogiéndonos a lo establecido e