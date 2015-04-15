FACUA critica la inacción gubernamental ante fraudes masivos como la #estafaSMS desarticulada por la GC
La Setsi tarda un año en ordenar la desactivación de las líneas de tarificación adicional fraudulentas. La pasividad de las autoridades de consumo autonómicas deriva en el archivo de las denuncias o en sanciones ridículas que ni siquiera trascienden públicamente.
FACUA.org
España-15/04/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción critica la inacción de las autoridades competentes del Gobierno y las comunidades autónomas ante fraudes masivos como el desarticulado esta semana por la Guardia Civil.