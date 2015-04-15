Nuestras accionesDetenidos once miembros de un entramado que llevaba más de diez años operando

FACUA critica la inacción gubernamental ante fraudes masivos como la #estafaSMS desarticulada por la GC

La Setsi tarda un año en ordenar la desactivación de las líneas de tarificación adicional fraudulentas. La pasividad de las autoridades de consumo autonómicas deriva en el archivo de las denuncias o en sanciones ridículas que ni siquiera trascienden públicamente.

FACUA.org
España-15/04/2015
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FACUA-Consumidores en Acción critica la inacción de las autoridades competentes del Gobierno y las comunidades autónomas ante fraudes masivos como el desarticulado esta semana por la Guardia Civil.

La benemérita ha detenido a o

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