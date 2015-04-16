FACUA inicia acciones contra la subida fraudulenta de las tarifas de Movistar Fusión #fraudeMovistar
"Los precios de Movistar Fusión serán precios finales y para siempre", anunció Teléfonica en septiembre de 2012.
FACUA.org
España-16/04/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha iniciado una batería de acciones contra Telefónica por la subida fraudulenta de las tarifas de sus paquetes Movistar Fusión.
La compañía ha comunicado a sus clientes que el 5 de mayo aplicará una subida de 5 e