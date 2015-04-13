Multa a Movistar por acosar a través de una gestora de cobros a una socia de FACUA por una deuda falsa
Le reclamaban 1.741 euros por tres líneas que la afectada no había contratado. FACUA critica que Protección de Datos sólo sancione con 20.000 euros a pesar de que se trata una práctica habitual de las principales empresas de telefonía.
FACUA.org
Sevilla-13/04/2015
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 20.000 euros a Movistar (Telefónica de España) por ceder irregularmente los datos de Esperanza Ordóñez Martín, una socia de FACUA Sevilla, a la gestora de cobros Corp