FACUA informa

Boletín semanal número 341
10/05/2015

La banca ya cobra comisiones hasta por cambiar o contar monedas y billetes: de 5 a 10 euros, alerta FACUA

FACUA denuncia el cierre sin previo aviso de clínicas Suávitas

FACUA Andalucía mantiene con Podemos la primera de sus reuniones con las fuerzas políticas del Parlamento

FACUA considera insuficiente el proyecto de ley para regular la publicidad del juego 'online'

FACUA Andalucía se dirige a las cinco formaciones del Parlamento para exponerles sus reivindicaciones

Ordenan la retirada de dos lotes de Salbutamol fabricado por el laboratorio Aldo-Unión

FACUA Andalucía reclama a la Junta que deje de contratar con empresas multadas por fraudes graves

FACUA Andalucía ve raquíticos los nuevos compromisos de Díaz ante los desahucios y los abusos de la banca

La subida interanual de la luz alcanza el 18,9% tras aumentar dos puntos en abril

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos