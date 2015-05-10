FACUA informa
Boletín semanal número 341
10/05/2015
La banca ya cobra comisiones hasta por cambiar o contar monedas y billetes: de 5 a 10 euros, alerta FACUA
FACUA denuncia el cierre sin previo aviso de clínicas Suávitas
FACUA Andalucía mantiene con Podemos la primera de sus reuniones con las fuerzas políticas del Parlamento
FACUA considera insuficiente el proyecto de ley para regular la publicidad del juego 'online'
FACUA Andalucía se dirige a las cinco formaciones del Parlamento para exponerles sus reivindicaciones
Ordenan la retirada de dos lotes de Salbutamol fabricado por el laboratorio Aldo-Unión
FACUA Andalucía reclama a la Junta que deje de contratar con empresas multadas por fraudes graves
FACUA Andalucía ve raquíticos los nuevos compromisos de Díaz ante los desahucios y los abusos de la banca
La subida interanual de la luz alcanza el 18,9% tras aumentar dos puntos en abril
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio