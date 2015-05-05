Ordenan la retirada de dos lotes de Salbutamol fabricado por el laboratorio Aldo-Unión
La alerta afecta a las partidas 0027G005, con fecha de caducidad 31 de julio de 2015 y el 0027G004, el 31 de mayo de 2015.
FACUA.org
España-05/05/2015
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FACUA-Consumidores en Acción informa de la orden de retirada de las farmacias de dos lotes de Salbutamol, buto-air solución para nebulización en su presentación de 20ml, fabricada por Aldo-Unión.
Los lotes retirados son 0027G005, con fecha de caducidad 31